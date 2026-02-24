Scuole paritarie, Anief chiede riconoscimento del servizio prestato nella ricostruzione di carriera

"Si è svolto un incontro in Senato
sul ddl di proposta della senatrice Bucalo
, che riguarda il servizio prestato nelle scuole paritarie
, che deve essere riconosciuto all'interno della ricostruzione di carrier
a del personale della scuola statale". Lo annuncia Daniela Rosano
, Segretaria generale dell'Anief.
"Questo servizio viene considerato per intero
sia nelle GPS
che nei concorsi
. Per questo motivo non capiamo perchè il servizio non debba essere riconosciuto all'interno della ricostruzione di carriera, penalizzando gravemente i lavoratori".
L'assenza di un riconoscimento - sottolinea la sindacalista - danneggia gli insegnanti,
facendoli andare in pensione più tardi oppure non consentendo il riconoscimento di anni di contributi versati.
"Ricordiamo che c'è una legge del 2000
, che a questo punto viene disattesa, che prevede che le scuole paritarie siano parte del sistema nazionale di istruzione
. La nostra richiesta, quindi, è che non ci sia questa discriminazione
, dal momento che il personale svolge lo stesso servizio del personale della scuola statale e viene reclutato con gli stessi titoli e le stesse abilitazioni".
"