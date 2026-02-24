Milano 17:11
46.632 -0,14%
Nasdaq 17:11
24.964 +1,03%
Dow Jones 17:11
49.201 +0,81%
Londra 17:11
10.693 +0,08%
Francoforte 17:11
25.009 +0,07%

Scuole paritarie, Anief chiede riconoscimento del servizio prestato nella ricostruzione di carriera

Torna alla pagina dei Video
"Si è svolto un incontro in Senato sul ddl di proposta della senatrice Bucalo, che riguarda il servizio prestato nelle scuole paritarie, che deve essere riconosciuto all'interno della ricostruzione di carriera del personale della scuola statale". Lo annuncia Daniela Rosano, Segretaria generale dell'Anief.

"Questo servizio viene considerato per intero sia nelle GPS che nei concorsi. Per questo motivo non capiamo perchè il servizio non debba essere riconosciuto all'interno della ricostruzione di carriera, penalizzando gravemente i lavoratori".

L'assenza di un riconoscimento - sottolinea la sindacalista - danneggia gli insegnanti, facendoli andare in pensione più tardi oppure non consentendo il riconoscimento di anni di contributi versati.

"Ricordiamo che c'è una legge del 2000, che a questo punto viene disattesa, che prevede che le scuole paritarie siano parte del sistema nazionale di istruzione. La nostra richiesta, quindi, è che non ci sia questa discriminazione, dal momento che il personale svolge lo stesso servizio del personale della scuola statale e viene reclutato con gli stessi titoli e le stesse abilitazioni".
Condividi
"
Altri Video
```