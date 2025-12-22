New York: si concentrano le vendite su Fastenal Company

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione
, che mostra un decremento dell'1,84%.
La tendenza ad una settimana di Fastenal Company
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo di Fastenal Company
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 42,13 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 41,19. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 43,07.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)