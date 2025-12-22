PALLADIUM del 19/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 dicembre
Bene il metallo prezioso, con un rialzo dello 0,91%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.762, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.622,5. L'equilibrata forza rialzista del palladio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.901,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)