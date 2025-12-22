Milano 9:09
44.743 -0,03%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 9:09
9.865 -0,33%
24.324 +0,15%

PALLADIUM del 19/12/2025

Finanza
PALLADIUM del 19/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 dicembre

Bene il metallo prezioso, con un rialzo dello 0,91%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.762, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.622,5. L'equilibrata forza rialzista del palladio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.901,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```