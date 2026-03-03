Milano 10:49
44.548 -3,74%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:49
10.505 -2,55%
Francoforte 10:49
23.819 -3,32%

Pesante sul mercato di Parigi Stellantis

(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,42%.

La tendenza ad una settimana di Stellantis è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Stellantis, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6,054 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6,352 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,952.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
