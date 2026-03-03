Pesante sul mercato di Parigi Stellantis

(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,42%.
La tendenza ad una settimana di Stellantis
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Stellantis
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6,054 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6,352 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,952.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)