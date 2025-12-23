Milano 15:32
44.620 +0,06%
Nasdaq 15:32
25.485 +0,09%
Dow Jones 15:32
48.332 -0,06%
Londra 15:32
9.868 +0,02%
Francoforte 15:31
24.334 +0,20%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 22/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il maggiore indice americano, che conclude in progresso dello 0,64%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'S&P 500 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 6.930,8. Rischio di eventuale correzione fino al target 6.773,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 7.087,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
