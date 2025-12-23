Milano 22-dic
44.594 0,00%
Nasdaq 22-dic
25.462 +0,46%
Dow Jones 22-dic
48.363 +0,47%
Londra 22-dic
9.866 0,00%
Francoforte 22-dic
24.284 0,00%

Borsa: Seduta poco mossa per Tokyo, in crescita dello 0,23%

Il Nikkei 225 inizia le contrattazioni a 50.520,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Tokyo, in crescita dello 0,23%
Modesto guadagno per il principale indice azionario giapponese, in progresso dello 0,23%, che esordisce a 50.520,12 punti.
Condividi
```