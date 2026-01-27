Milano
17:35
45.440
+1,09%
Nasdaq
17:51
25.961
+0,96%
Dow Jones
17:51
49.106
-0,62%
Londra
17:35
10.208
+0,58%
Francoforte
17:35
24.894
-0,15%
Martedì 27 Gennaio 2026, ore 18.07
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Fiducia consumatori USA (MoM) in gennaio
Fiducia consumatori USA (MoM) in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
27 gennaio 2026 - 16.20
USA,
Fiducia consumatori in gennaio su base mensile (MoM) 84,5 punti
, in calo rispetto al precedente 94,2 punti (la previsione era 90,6 punti).
Condividi
Leggi anche
Francia, Fiducia consumatori (MoM) in gennaio
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in gennaio
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in gennaio
Fiducia imprese Francia (MoM) in gennaio
Argomenti trattati
USA
(296)
Altre notizie
Usa, fiducia consumatori gennaio cala oltre le attese
Usa, fiducia consumatori Università Michigan gennaio sale a 54 punti
Fiducia consumatori Unione Europea in gennaio
Appuntamenti macroeconomici del 27 gennaio 2026
Euro Zona, fiducia consumatori gennaio migliora a -12,4 punti
Appuntamenti macroeconomici dell'8 gennaio 2026
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto