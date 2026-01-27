Milano 17:35
Fiducia consumatori USA (MoM) in gennaio

USA, Fiducia consumatori in gennaio su base mensile (MoM) 84,5 punti, in calo rispetto al precedente 94,2 punti (la previsione era 90,6 punti).
