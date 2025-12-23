New York: risultato positivo per Gilead Sciences

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società biofarmaceutica americana
, che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Gilead Sciences
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,74%, rispetto a +1,37% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Le implicazioni di breve periodo di Gilead Sciences
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 128 USD. Possibile una discesa fino al bottom 124,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 131,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)