Milano 15:38
44.632 +0,09%
Nasdaq 15:38
25.483 +0,08%
Dow Jones 15:38
48.308 -0,11%
Londra 15:38
9.879 +0,13%
Francoforte 15:38
24.325 +0,17%

Piazza Affari: andamento tentennante per il settore automotive dell'Italia, che cresce senza forza

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento tentennante per il settore automotive dell'Italia, che cresce senza forza
Il Comparto italiano auto e ricambi procede a piccoli passi, avanzando a 319.647,22 punti.
Condividi
```