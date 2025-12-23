Milano 15:38
44.632 +0,09%
Nasdaq 15:38
25.483 +0,08%
Dow Jones 15:38
48.308 -0,11%
Londra 15:38
9.879 +0,13%
Francoforte 15:38
24.325 +0,17%

Piazza Affari: positiva la giornata per RCS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo editoriale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,34%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di RCS rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,9317 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,9777. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,024.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
