Sesa, buyback per oltre 1,36 milioni di euro

(Teleborsa) - Sesa
ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 15 ed il 19 dicembre 2025 sono state acquistate 16.038 azioni ordinarie proprie
, ad un prezzo medio unitario di euro 85,00847 per azione, per un controvalore
pari a 1.363.366 euro
.
Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti per il tramite dell'intermediario abilitato Intermonte SIM.
Al 19 dicembre, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 262.906 azioni ordinarie proprie, pari all'1,71351157% dell'attuale capitale sociale.
A Milano, oggi, chiusura negativa per Sesa
, con un ribasso del 3,08%.