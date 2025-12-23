Sesa, buyback per oltre 1,36 milioni di euro

Sesa

Sesa

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 15 ed il 19 dicembre 2025 sono state, ad un prezzo medio unitario di euro 85,00847 per azione, per unpari aGli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti per il tramite dell'intermediario abilitato Intermonte SIM.Al 19 dicembre, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 262.906 azioni ordinarie proprie, pari all'1,71351157% dell'attuale capitale sociale.A Milano, oggi, chiusura negativa per, con un ribasso del 3,08%.