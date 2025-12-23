Milano 17:35
Sesa, buyback per oltre 1,36 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Sesa ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 15 ed il 19 dicembre 2025 sono state acquistate 16.038 azioni ordinarie proprie, ad un prezzo medio unitario di euro 85,00847 per azione, per un controvalore pari a 1.363.366 euro.

Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti per il tramite dell'intermediario abilitato Intermonte SIM.

Al 19 dicembre, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 262.906 azioni ordinarie proprie, pari all'1,71351157% dell'attuale capitale sociale.

A Milano, oggi, chiusura negativa per Sesa, con un ribasso del 3,08%.


