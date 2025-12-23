Milano 10:03
Spagna, prezzi produzione novembre -2,5% a/a
(Teleborsa) - In calo i prezzi alla produzione in Spagna a novembre 2025. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale si attesta a -2,5%, dopo il +0,7% di ottobre.

Su base mensile si registra un incremento dello 0,4%.
