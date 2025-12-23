Milano
Spagna, prezzi produzione novembre -2,5% a/a
Economia
,
Macroeconomia
23 dicembre 2025 - 09.15
(Teleborsa) - In calo i
prezzi alla produzione
in
Spagna
a
novembre 2025
. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale si attesta a -2,5%, dopo il +0,7% di ottobre.
Su
base
mensile
si registra un incremento dello 0,4%.
