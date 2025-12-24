Analisi Tecnica: EUR/CHF del 23/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre
Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,19%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,929, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,9309. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9283.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)