Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 23-dic
25.588 0,00%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 9:18
9.883 -0,06%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 23/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 23/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre

Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,19%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,929, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,9309. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9283.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```