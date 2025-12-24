Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 23-dic
25.588 0,00%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 9:20
9.883 -0,06%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 23/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre

Seduta moderatamente positiva per il maggiore indice americano, che ha chiuso in rialzo a 6.909,8.

L'esame di breve periodo dell'S&P 500 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6.972,6 e primo supporto individuato a 6.784,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7.160,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
