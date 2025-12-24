Milano 23-dic
0 0,00%
Nasdaq 23-dic
25.588 0,00%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 12:19
9.883 -0,07%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

L’effetto Cook spinge Nike: acquisto da 3 milioni di dollari

Finanza
L’effetto Cook spinge Nike: acquisto da 3 milioni di dollari
(Teleborsa) - Le azioni Nike sono salite del 2% nelle contrattazioni pre-market di Wall Street, dopo che Tim Cook, CEO di Apple e membro del board di Nike dal 2005, ha acquistato quasi 3 milioni di dollari in titoli della società.

Secondo una comunicazione regolamentare, diffusa ieri, Cook ha comprato 50.000 azioni al prezzo di 58,97 dollari ciascuna, portando la sua partecipazione complessiva a circa 105.000 azioni, al 22 dicembre.

L'operazione arriva in un momento delicato per il gruppo dell’abbigliamento sportivo, reduce da margini trimestrali più deboli e vendite stagnanti in Cina. Dalla pubblicazione dei risultati del 18 dicembre, il titolo ha perso quasi il 13%.


Condividi
```