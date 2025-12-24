L’effetto Cook spinge Nike: acquisto da 3 milioni di dollari

Nike

(Teleborsa) - Le azionisono salite del 2% nelle contrattazioni pre-market di Wall Street, dopo chedie membro del board di Nike dal 2005, ha acquistato quasi 3 milioni di dollari in titoli della società.Secondo una comunicazione regolamentare, diffusa ieri,al prezzo di 58,97 dollari ciascuna, portando la sua partecipazione complessiva a circa 105.000 azioni, al 22 dicembre.L'operazione arriva in un momento delicato per il gruppo dell’abbigliamento sportivo, reduce da margini trimestrali più deboli e vendite stagnanti in Cina. Dalla pubblicazione dei risultati del 18 dicembre, il titolo ha perso quasi il 13%.