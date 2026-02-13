Mercato americano naviga in territorio positivo

(Teleborsa) - Prosegue in frazionale rialzo la seduta di Wall Street
, con l'inflazione americana appena sotto le attese
che potrebbe rilanciare la prospettiva di un prossimo taglio dei tassi della Fed
.
L’indice dei prezzi al consumo di gennaio
ha mostrato una crescita dei prezzi dello 0,2% su base mensile, inferiore al +0,3% atteso (dato precedente +0,30%), mentre annualmente sono aumentati del 2,4%, anche in questo caso meno del +2,5% previsto dagli esperti (precedente +2,7%). L’indice core, depurato dalle componenti più volatili (energia e alimentari), è risultato mensilmente a +0,3% dal +0,2% del mese precedente e del 2,5% su base annuale (dato precedente +2,6%).
La banca d'affari Morgan Stanley
ha alzato le previsioni di crescita degli Stati Uniti per il 2026
, stimando ora un PIL reale al 2,6%
in aumento dal precedente 2,4%. Tale incremento incorpora quelle che il broker ha descritto come "ipotesi di investimenti più forti", citando investimenti aziendali più solidi legati all’aumento della spesa degli hyperscaler.
Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones
che sta mettendo a segno un +0,34%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500
, che arriva a 6.864 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100
(+0,65%); sui livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,02%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori utilities
(+2,57%), materiali
(+1,62%) e sanitario
(+1,39%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Nike
(+3,13%), Salesforce
(+2,98%), Caterpillar
(+2,95%) e Merck
(+2,75%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Visa
, che ottiene -1,78%. Travelers Company
scende dell'1,54%. Tentenna Nvidia
, con un modesto ribasso dell'1,37%. Giornata fiacca per Apple
, che segna un calo dello 0,91%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Applied Materials
(+9,19%), DexCom
(+9,04%), MicroStrategy Incorporated
(+8,11%) e Vertex Pharmaceuticals
(+6,56%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia
, che continua la seduta con -1,37%. Piccola perdita per MercadoLibre
, che scambia con un -1,26%. Tentenna Starbucks
, che cede l'1,07%. Sostanzialmente debole Apple
, che registra una flessione dello 0,91%.