ex Whirlpool, al via rilancio area con ingresso Invitalia in Italian Green Factory

(Teleborsa) - Parte il rilancio dell’area ex Whirlpool di Napoli
, a seguito del perfezionamento dell'ingresso di Invitalia nel capitale di Italian Green Factory
(Gruppo Tea Tek) attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese, per complessivi 60 milioni di euro:
30,9 milioni conferiti da IGF e 29 milioni da Invitalia.
Prende dunque forma con l'ingresso di Invitalia il progetto di reindustrializzazione dell’intera area
e si apre una nuova fase di sviluppo occupazionale e tecnologico
per lo stabilimento e per tutto il territorio di riferimento.
"Un'altra vicenda industriale complessa si è trasformata in un’opportunità concreta di sviluppo
, innovazione e rilancio produttivo per Napoli e per il Mezzogiorno", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso
, aggiungendo che si tratta di "un percorso di reindustrializzazione
significativo che coinvolge oltre 300 lavoratori
: la dimostrazione concreta che, quando pubblico e privato operano insieme con una visione chiara, è possibile garantire occupazione e un futuro industriale solido”.
L’operazione, seguita dal MIMIT in tutte le sue fasi e realizzata in stretta collaborazione con Invitalia, istituzioni locali e parti sociali, rappresenta un passaggio decisivo per il rilancio produttivo
dell’area dismessa, consentendo lo sviluppo di un’iniziativa sostenibile che garantisce la continuità produttiva e la salvaguardia
di molti posti di lavoro
. Il piano occupazionale prevede infatti il reintegro di 294 ex dipendenti Whirlpool
, già riassunti a partire dal 31 ottobre 2023, e l’assunzione di 55 nuove risorse
, per un totale di 349 addetti.
L’intero progetto, che può contare anche sull’investimento da 103,7 milioni di
euro realizzato con l’approvazione del Contratto di Sviluppo tra IGF e Invitalia approvato lo scorso settembre, conferma l’impegno del Mimit nella promozione di uno sviluppo industriale sostenibile in un’area strategica, nell’ottica di un concreto rilancio produttivo del Paese.