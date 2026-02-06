ex Whirlpool, al via rilancio area con ingresso Invitalia in Italian Green Factory

(Teleborsa) -, a seguito del perfezionamento dell'(Gruppo Tea Tek) attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese, per complessivi30,9 milioni conferiti da IGF e 29 milioni da Invitalia.Prende dunque forma con l'ingresso di Invitalia ile si apre unaper lo stabilimento e per tutto il territorio di riferimento."Un'altra vicenda industriale complessa si è trasformata in, innovazione e rilancio produttivo per Napoli e per il Mezzogiorno", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, aggiungendo che si tratta di "un percorso disignificativo che: la dimostrazione concreta che, quando pubblico e privato operano insieme con una visione chiara, è possibile garantire occupazione e un futuro industriale solido”.L’operazione, seguita dal MIMIT in tutte le sue fasi e realizzata in stretta collaborazione con Invitalia, istituzioni locali e parti sociali, rappresenta undell’area dismessa, consentendo lo sviluppo di un’iniziativa sostenibile che garantisce la continuità produttiva e ladi molti. Il piano occupazionale prevede infatti il, già riassunti a partire dal 31 ottobre 2023, e l’assunzione di, per un totale di 349 addetti.L’intero progetto, che può contare anche sull’euro realizzato con l’approvazione del Contratto di Sviluppo tra IGF e Invitalia approvato lo scorso settembre, conferma l’impegno del Mimit nella promozione di uno sviluppo industriale sostenibile in un’area strategica, nell’ottica di un concreto rilancio produttivo del Paese.