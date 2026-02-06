Aeffe, Tribunale conferma misure protettive e cautelari fino al 6 giugno

Aeffe

(Teleborsa) -, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, ha reso noto che la Giudice Antonella Rimondini ha disposto laconfermate in data 28 novembre 2025e delle misure cautelari concesse in data 30 dicembre 2025, con riferimento alla procedura di composizione negoziata della crisi (CNC) della società e della controllata Pollini.Essendo stata ribadita la sussistenza di elementi di ragionevolezza nelle prospettive di risanamento, come emergenti dal parere dell’Esperto Riccardo Ranalli, nonché alla luce del percorso già intrapreso fino ad oggi, la durata delle misure protettive e delle misure cautelari è stata disposta