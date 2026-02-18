New York: sell-off per Datadog

(Teleborsa) - A picco il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database
, che presenta un pessimo -4,17%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Datadog
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il grafico attuale di Datadog
evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 116 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 118,5. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 114,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)