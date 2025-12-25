Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

PALLADIUM del 24/12/2025

Finanza
PALLADIUM del 24/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre

In forte ribasso il metallo prezioso, che chiude la seduta con un disastroso -6,68%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1.824. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1.669. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1.607.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
