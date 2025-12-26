Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 25/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 25/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il Light Sweet Crude Oil, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.

Lo scenario di medio periodo del greggio WTI ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 59,07. Supporto a 57,14. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 61.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
