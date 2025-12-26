Milano 23-dic
Borsa: Punta al rialzo Tokyo, in aumento dell'1,01% alle 03:50

Il Nikkei 225 tratta a 50.916,93 punti

Tokyo lievita dell'1,01% alle 03:50 e scambia in utile a 50.916,93 punti.
