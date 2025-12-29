Milano 13:52
44.498 -0,24%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 13:52
9.863 -0,08%
Francoforte 13:52
24.310 -0,13%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 27/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 27/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 dicembre

Andamento piatto per il cambio Euro / CHF, che propone sul finale un +0,01%.

Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,93. Supporto stimato a 0,9285. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,9315.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```