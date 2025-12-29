Milano 13:52
Analisi Tecnica: GBP/USD del 27/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,351, con il supporto più immediato individuato in area 1,3486. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,3478.


