Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 22:00
25.526 -0,46%
Dow Jones 22:00
48.462 -0,51%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,13%

Ibex 35 chiude a 17.195,8 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,13%
Giornata fiacca per Madrid, che porta a casa un modesto +0,13%, terminando le negoziazioni a 17.195,8 Euro.
Condividi
```