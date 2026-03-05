Milano 9:34
45.055 -0,62%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:34
10.548 -0,18%
24.089 -0,48%

Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,24%

Il FTSE MIB apre appena sotto la parità a 45.226,42 punti

Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, in flessione dello 0,24%, a quota 45.226,42 in apertura.
