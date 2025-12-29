Prysmian guida la joint venture con Fincantieri per l’acquisizione di Xtera

Prysmian

Fincantieri

(Teleborsa) - Una joint venture guidata daconha firmato un accordo per l’acquisizione di Xtera Topco Limited, società con sede nel Regno Unito e negli Stati Uniti, leader nei sistemi “chiavi in mano” di telecomunicazioni sottomarine, consentendo a Prysmian di diventare un player globale competitivo nel settore.L’acquisizione di Xtera, da un'affiliata di H.I.G. Capital, società globale di investimenti alternativi con 72 miliardi di dollari di capitale in gestione, sarà realizzata tramite la suddetta joint venture tra Prysmian (con una partecipazione dell’80%) e Fincantieri (con una partecipazione del 20%).Prysmian e Fincantieri, spiega una nota congiunta, hanno inoltre avviato una partnership che prevede lo sviluppo di servizi innovativi di installazione e sicurezza, con l’obiettivo di offrire un modello “one-stop shop” per soluzioni complete di telecomunicazioni sottomarine. Grazie alla partnership e alla joint venture, si rafforza ulteriormente il ruolo di Fincantieri come leader dell’integrazione di sistemi sottomarini all’avanguardia.Collegamenti di telecomunicazioni sottomarine rappresentano asset strategici di primaria importanza, con solide prospettive di crescita nel lungo periodo. Gli operatori del settore delle telecomunicazioni sono alla ricerca di nuovi fornitori di soluzioni, poiché l’adozione dell’intelligenza artificiale sta alimentando l’espansione dei data center e degli hyperscaler. La sicurezza sarà un elemento centrale dell’offerta di Prysmian e le sue competenze consolidate nel monitoraggio, nell’installazione e nella produzione dei cavi saranno integrate con quelle di Fincantieri, che conferma il proprio ruolo di leader nello sviluppo di soluzioni integrate per l'universo sottomarino, con particolare attenzione alle soluzioni unmanned e per la sicurezza., ha dichiarato: “Grazie all’acquisizione di Xtera abbiamo eseguito unnel settore delle telecomunicazioni sottomarine, che sta registrando una crescita accelerata trainata dall’IA. Per completare la nostra offerta in qualità di leader nel mercato dei cavi sottomarini per l’energia, saremo ora ancora più competitivi nel garantire collegamenti telecom regionali e a lunga distanza su scale globale. La sicurezza rappresenta un elemento distintivo per i nostri clienti e, anche grazie a questa partnership con Fincantieri, saremo in grado di offrire al mercato soluzioni uniche e tecnologicamente avanzate, secondo un modello one-stop shop"., ha dichiarato: “Questa operazione rappresenta un passo significativo nell’attuazione della, che individua il settore sottomarino come uno dei pilastri strategici del Gruppo, oggi e in futuro. Coprendo ogni ambito di questo settore – anche attraverso partnership con aziende leader come Prysmian – rafforziamo la nostra capacità di anticipare le sfide globali e di guidare l’innovazione lungo l’intera catena del valore. In un mondo in cui le infrastrutture sottomarine sono sempre più fondamentali, Fincantieri punta a essere un leader e un punto di riferimento nello sviluppo di soluzioni integrate e sostenibili"., ha aggiunto: “Questo investimento rappresenta un, volto a rafforzare ulteriormente la nostra posizione competitiva nei sistemi di telecomunicazione sottomarina. Siamo entusiasti di collaborare con Prysmian e Fincantieri per offrire un'ancora più ampia integrazione lungo l'intera catena del valore agli operatori telecom e private owner di sistemi sottomarini".