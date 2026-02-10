Prysmian, completata l'acquisizione della spagnola ACSM

(Teleborsa) - Prysmian
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha completato l'acquisizione di ACSM
, azienda leader nelle soluzioni per l'installazione di cavi sottomarini, attività di pianificazione di rotta e preparazione del fondale, come annunciato a gennaio 2026
. Con la conclusione dell'operazione, ACSM sarà completamente consolidata all'interno del perimetro di rendicontazione finanziaria di Prysmian a partire da febbraio 2026.