Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 29/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre
Rialzo marcato per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in utile dell'1,27% sui valori precedenti.
Le tendenza di medio periodo del greggio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 63,18. Supporto stimato a 59,44. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 66,91.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)