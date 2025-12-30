Milano 17:35
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Utilities

Piccolo scatto in avanti per l'indice Utilities dell'Area Euro, che arriva a 507,39 punti.
