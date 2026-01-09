Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:41
25.783 +1,08%
Dow Jones 19:41
49.526 +0,53%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Utilities
Si muove al ribasso l'indice Utilities dell'Area Euro, che perde lo 0,51%, scambiando a 525,68 punti.
Condividi
```