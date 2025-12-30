FS Logistix: prima in Europa a certificare la carbon footprint del trasporto merci

(Teleborsa) - FS Logistix
, società del Gruppo FS
specializzata in trasporto merci e logistica integrata
, è la prima in Europa ad aver ottenuto la certificazione ISO?14067
per la Carbon Footprint
di servizio su tutta la filiera logistica.
Questo importante traguardo testimonia l’impegno concreto dell’azienda verso la sostenibilità e la trasparenza nei confronti dei propri stakeholder e clienti
, grazie ad una visione integrata dell'impatto emissivo di tutti i servizi offerti da FS Logistix e dalle sue Società controllate. Si tratta di un approccio unico in Europa per ampiezza e rigore metodologico
, che consente di stimare le emissioni di CO2 equivalente per tonnellata-chilometro su ogni singola tratta e modalità di trasporto, dal trasporto ferroviario a quello via mare, passando per il trasporto su gomma, la manovra e la movimentazione delle merci nei terminal.
"Essere i primi in Europa a certificare la carbon footprint su tutta la filiera logistica non è solo un riconoscimento tecnico, ma un segnale forte della nostra visione strategica," ha dichiarato Sabrina De?Filippis, AD di FS Logistix
. "Vogliamo offrire ai nostri clienti strumenti oggettivi, affidabili e certificati per valutare le emissioni in modo preciso e responsabile
. Questo ci permette di supportare la transizione verso una logistica a basse emissioni, promuovendo scelte sostenibili e creando valore condiviso lungo l’intera supply chain."
La certificazione, ottenuta dall’ente SGS ICS Italia
, rappresenta uno strumento innovativo e affidabile per la misurazione continua delle emissioni, pienamente integrabile nelle decisioni operative e strategiche dei clienti, in particolare di quelli soggetti a obblighi di rendicontazione ESG. I risultati confermano il trasporto ferroviario come la modalità a minore impatto emissivo,
in linea con le principali evidenze scientifiche. L’analisi, condotta in collaborazione con Renovit e in conformità agli standard internazionali ISO?14067, PCR?2023:06 "Transport services" e ISO?14083, ha riguardato l’intera catena del valore dei trasporti: dalle manovre dei treni, dal trasporto su gomma e via mare fino alla movimentazione delle merci negli hub logistici.