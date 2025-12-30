Manovra, Calderone: "Tante misure per salari e lavoro"

(Teleborsa) - "La manovra appena approvata alla Camera dei Deputati
prevede misure importanti per i salari e i redditi
. La misura più significativa è la tassazione agevolata al 5% per i rinnovi contrattuali fino a 33.000 euro
, un impegno importante reso possibile grazie ai fondi del Ministero del lavoro e reclamata con forza da tutte le forze sociali". Lo afferma in una nota il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.
"Poi ci sono misure di grande impatto come la tassazione agevolata all'1% dei premi di produttività
, la proroga degli incentivi alle assunzioni di giovani e donne, l'aumento del bonus mamme, la proroga al 2028 della ZES, l'aumento dei buoni pasto esentasse a 10 euro e altre misure che sostengono salari e redditi. Alla propaganda rispondiamo ancora una volta con i fatti, i numeri sull'occupazione
ci danno ragione e si tratta di una realtà riconosciuta da tutte le istituzioni internazionali e soprattutto dagli italiani", conclude il Ministro.