Manovra, Calderone: "Tante misure per salari e lavoro"

(Teleborsa) - "La manovra appena approvata allaprevede misure importanti. La misura più significativa è la, un impegno importante reso possibile grazie ai fondi del Ministero del lavoro e reclamata con forza da tutte le forze sociali". Lo afferma in una nota il"Poi ci sono, la proroga degli incentivi alle assunzioni di giovani e donne, l'aumento del bonus mamme, la proroga al 2028 della ZES, l'aumento dei buoni pasto esentasse a 10 euro e altre misure che sostengono salari e redditi. Alla propaganda rispondiamo ancora una volta conci danno ragione e si tratta di una realtà riconosciuta da tutte le istituzioni internazionali e soprattutto dagli italiani", conclude il Ministro.