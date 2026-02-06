Decreto parità retributiva: obblighi di trasparenza e tutele, le novità

(Teleborsa) -con l'obiettivo di garantire latra uomini e donne che svolgono lo stesso lavoro, o un lavoro di pari valore: è quanto prevede lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva Ue 2023/970 che dopo il primo semaforo verde del Consiglio dei Ministri di ieri inizierà l'iter di approvazione nelle commissioni parlamentari per tornare ancora in Cdm ad incassare l'ok definitivo entro il prossimo 7 giugno.Nel dettaglio, si legge nel testo, ia rafforzare la trasparenza dei livelli retributivi e a contrastare le disparità salariali ingiustificate, applicabili ai lavoratori dei settori pubblico e privato,inoltre, lsia nella fase di accesso al lavoro sia nel corso del rapporto di lavoro. In riferimento alle candidature, il datore di lavoro ha l’obbligo di specificare negli annunci la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista, oltre ad avere il divieto di basare le offerte sulla storia salariale, che non può essere richiesta in fase di selezione. Per i lavoratori già in servizio il decreto riconosce loro un diritto di informazione di natura individuale, esercitabile anche in presenza di un sospetto di discriminazione, che consente di conoscere il proprio livello retributivo e i livelli retributivi medi altrui, relativi alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. È previsto che i datori di lavoro possano rendere disponibili tali informazioni anche in via proattiva, attraverso la rete intranet o le aree riservate dei siti aziendali.Viene stabilito che i sistemi di determinazione e classificazione delle retribuzioni "siano fondati su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere, basati sulle competenze, sull’impegno, sulle responsabilità e sulle condizioni di lavoro.