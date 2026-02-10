Milano 14:48
USA, indice costo del lavoro sotto le attese a +0,7% nel 4° trimestre

(Teleborsa) - Rallenta leggermente la crescita del costo lavoro negli Stati Uniti nel 4° trimestre del 2025. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics (BLS), l'indice del costo del lavoro è salito dello 0,7%, rispetto al +0,8% del consensus e dopo il +0,8% registrato il trimestre precedente.

Nello stesso periodo le paghe ed i salari (che contano un 70% del costo complessivo) sono aumentati dello 0,7% contro il +0,8% del trimestre precedente. I costi per indennità (benefits) sono aumentati dello 0,7%, rispetto al +0,8% di tre mesi prima.

