New York: andamento sostenuto per Boeing

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso dell'aereonautica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Boeing rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico del gigante aerospaziale statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 222,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 219,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 225,4.

