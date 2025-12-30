New York: andamento sostenuto per Boeing

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso dell'aereonautica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Boeing
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico del gigante aerospaziale statunitense
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 222,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 219,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 225,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)