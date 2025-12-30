Via libera alla Legge di Bilancio: confermato il rinvio della Sugar Tax

(Teleborsa) -l’Associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia, esprime soddisfazione per l’che certifica, di fatto, ilIlha commentato: "A nome delle imprese associate, ribadisco il; due misure approvate nel 2019 in un contesto storico ed economico molto diverso, sempre rinviate da questo Governo a beneficio di consumatori e imprese. Oggiche pagherebbero inutilmente un rincaro dei prodotti in un momento in cui il Governo si impegna a venire incontro a famiglie e aziende, con l'obiettivo della crescita"."Il, affinché si giunga allacome Sugar e Plastic Tax, che frenano inutilmente gli investimenti nel Paese".