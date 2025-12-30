Via libera alla Legge di Bilancio: confermato il rinvio della Sugar Tax

(Teleborsa) - ASSOBIBE,
l’Associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia, esprime soddisfazione per l’approvazione odierna della Legge di Bilancio
che certifica, di fatto, il rinvio della Sugar tax al primo gennaio 2027.
Il Presidente ASSOBIBE
, Giangiacomo Pierini
ha commentato: "A nome delle imprese associate, ribadisco il significativo apprezzamento per questo ulteriore rinvio di Sugar e Plastic tax
; due misure approvate nel 2019 in un contesto storico ed economico molto diverso, sempre rinviate da questo Governo a beneficio di consumatori e imprese. Oggi non è immaginabile gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini,
che pagherebbero inutilmente un rincaro dei prodotti in un momento in cui il Governo si impegna a venire incontro a famiglie e aziende, con l'obiettivo della crescita".
"Il rinvio di dodici mesi permette di proseguire il dialogo con il Governo
, affinché si giunga alla cancellazione definitiva di imposte,
come Sugar e Plastic Tax, che frenano inutilmente gli investimenti nel Paese".