Intesa Sanpaolo, CdA approva bilancio 2025 e proposta distribuzione saldo dividendo

(Teleborsa) - Il, nella riunione odierna,, che recependo i risultati al 31 dicembre 2025 già approvati dal Consiglio e resi noti al mercato il 2 febbraio scorso - registrano undi euro per la Capogruppo (5.604 milioni di euronel 2024) e(8.666 milioni di euro nel 2024).L’approvazione del progetto di bilancio d’eserciziodell’esercizio, che recepisce la proposta già formulata dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2025.Pertanto, verranno sottoposti all’, prevista per il, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e ladi euro per azione, al lordo delle ritenute di legge,Più precisamente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea ordinaria lacomplessivamente, corrispondente a unconsolidato, che, tenendo conto dell’acconto dividendi pagato lo scorso novembre pari a 3.233.844.856,62 euro, porta alla proposta di distribuzione di, corrispondente a un importo unitario di 19 centesimi di euro per ciascuna delle 17.413.389.613 azioni ordinarie. La distribuzione, se approvata dall’Assemblea, avrà luogo a partire dal giorno 20 maggio 2026 (cone record date il 19 maggio).