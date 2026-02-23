Officina Stellare: via libera dell'Assemblea al reverse take-over di GATG

Officina Stellare

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, azienda attiva nella progettazione di strumentazione opto-meccanica per l’Aerospazio e la Difesa quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato oggi all’unanimità dei presenti l’operazione strategica die la contestualediL'integrazione, approvata sia in sede ordinaria che straordinaria, è volta alla creazione di un operatore industriale unico, quotato su Euronext Growth Milan, altamente specializzato in. La nuova realtà unirà competenze in elettronica, optomeccanica, osservazione della terra, comunicazioni ottiche e cybersecurity. L'obiettivo è generare sinergie industriali e tecnologiche, accelerando l'innovazione nella New Space Economy e la realizzazione della "" italiana.Per dare esecuzione all'operazione, l'Assemblea ha deliberato unal servizio della fusione mediante l'emissione di un massimo di 11.344.828 nuove azioni, da assegnare aisulla base del rapporto di cambio stabilito. La delibera è stata assunta seguendo la procedura diper l'esenzione dall'obbligo di OPA.della sollecitazione di deleghe, gestita da Sodali & Co, hanno confermato il pieno supporto degli azionisti alla strategia del Consiglio di Amministrazione, con il 100% dei voti favorevoli tra le deleghe ricevute (pari al 4,189% del capitale sociale). Gli effetti civilistici della fusione si produrranno con l'ultima delle iscrizioni dell'atto presso il Registro delle Imprese, una volta decorsi i termini di legge per l'opposizione dei creditori.