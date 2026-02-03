Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 18:53
25.283 -1,77%
Dow Jones 18:53
49.043 -0,74%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

Il calendario societario 2026 di BFF Bank

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

Calendar, Finanza, Calendario annuale
Il calendario societario 2026 di BFF Bank
(Teleborsa) - La Banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2026 e ha specificato che le earnings call per i risultati consolidati si terranno indicativamente lo stesso giorno del CdA di approvazione, o al più tardi, il successivo giorno di negoziazione. Giorno, orario e modalità saranno comunicati di volta in volta.


Martedì 10/02/2026
CDA: Approvazione degli schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2025

Lunedì 30/03/2026
CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Giovedì 30/04/2026
Assemblea: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Lunedì 11/05/2026
CDA: Approvazione degli schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 marzo 2026

Mercoledì 05/08/2026
CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026

Martedì 10/11/2026
CDA: Approvazione degli schemi di bilancio individuale e consolidato al 30 settembre 2026
Condividi
```