Il calendario societario 2026 di BFF Bank

(Teleborsa) - La Banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario
per l'anno 2026
e ha specificato che le earnings call
per i risultati consolidati si terranno indicativamente lo stesso giorno del CdA di approvazione, o al più tardi, il successivo giorno di negoziazione. Giorno, orario e modalità saranno comunicati di volta in volta. Martedì 10/02/2026 CDA
: Approvazione degli schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2025 Lunedì 30/03/2026 CDA
: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 Giovedì 30/04/2026 Assemblea
: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 Lunedì 11/05/2026 CDA
: Approvazione degli schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 marzo 2026 Mercoledì 05/08/2026 CDA
: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026 Martedì 10/11/2026 CDA
: Approvazione degli schemi di bilancio individuale e consolidato al 30 settembre 2026