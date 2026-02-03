Il calendario societario 2026 di BFF Bank

Banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione

(Teleborsa) - Laha reso noto in un comunicato ilper l'e ha specificato che leper i risultati consolidati si terranno indicativamente lo stesso giorno del CdA di approvazione, o al più tardi, il successivo giorno di negoziazione. Giorno, orario e modalità saranno comunicati di volta in volta.: Approvazione degli schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2025: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025: Approvazione degli schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 marzo 2026: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026: Approvazione degli schemi di bilancio individuale e consolidato al 30 settembre 2026