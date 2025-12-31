Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 30-dic
25.463 0,00%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 9:07
9.945 +0,04%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 30/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 30/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre

Frazionale ribasso per il CABLE, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,28%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,35, con il supporto più immediato individuato in area 1,3451. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,3434.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```