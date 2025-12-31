Analisi Tecnica: GBP/USD del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre
Frazionale ribasso per il CABLE, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,28%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,35, con il supporto più immediato individuato in area 1,3451. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,3434.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)