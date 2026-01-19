Analisi Tecnica: GBP/USD del 18/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 gennaio
Frazionale ribasso per il CABLE, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,20%.
Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3324, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3414. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3294.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)