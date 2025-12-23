Analisi Tecnica: GBP/USD del 22/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre
Allunga timidamente il passo il CABLE, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,60%.
Il quadro tecnico di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,3492. Rischio di discesa fino a 1,3403 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,3581.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)