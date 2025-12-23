Milano 15:30
44.611 +0,04%
Nasdaq 22-dic
25.462 0,00%
Dow Jones 15:30
48.288 -0,15%
Londra 15:30
9.869 +0,04%
Francoforte 15:30
24.323 +0,16%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 22/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 22/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Allunga timidamente il passo il CABLE, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,60%.

Il quadro tecnico di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,3492. Rischio di discesa fino a 1,3403 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,3581.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```