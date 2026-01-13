Milano 9:09
45.694 -0,08%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 9:09
10.149 +0,09%
25.407 +0,01%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio

Seduta in frazionale rialzo per il CABLE, che ha terminato gli scambi in aumento a 1,3465.

Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3487, mentre il primo supporto è stimato a 1,3422. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,3552.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
