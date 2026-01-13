Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio
Seduta in frazionale rialzo per il CABLE, che ha terminato gli scambi in aumento a 1,3465.
Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3487, mentre il primo supporto è stimato a 1,3422. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,3552.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)