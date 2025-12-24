Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 23-dic
25.588 0,00%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 9:19
9.883 -0,06%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre

Discreta performance per il CABLE, che si è attestato a 1,3518.

Lo status tecnico di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,3566. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,3421. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,3711.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```