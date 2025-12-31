Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre
Sostanziale invarianza per il maggiore indice americano, che archivia la seduta con un -0,14%.
Le implicazioni di medio periodo dell'S&P 500 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 6.920,1 con primo supporto visto a 6.884,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6.872,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)