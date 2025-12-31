Eni prosegue il buyback e raggiunge il 5,97% del capitale sociale

Eni

società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra il 22 e il 23 dicembre 2025, complessivamente(pari allo 0,06% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,0207 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 101.010.847 azioni proprie (pari al 3,21% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.499.999.997,68 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 187.838.861 azioni proprie pari al 5,97% del capitale sociale.A Milano, intanto, discreta la performance della, che si attesta a 16,14 euro, in lieve aumento dell'1,03%.