Milano 30-dic
0 0,00%
Nasdaq 30-dic
25.463 0,00%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 13:35
9.931 -0,09%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Eni prosegue il buyback e raggiunge il 5,97% del capitale sociale

Azioni proprie, Finanza
Eni prosegue il buyback e raggiunge il 5,97% del capitale sociale
(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback, tra il 22 e il 23 dicembre 2025, complessivamente 1.875.245 azioni proprie (pari allo 0,06% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,0207 euro per azione, per un controvalore pari a 30.042.721,20 euro.

A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 101.010.847 azioni proprie (pari al 3,21% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.499.999.997,68 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 187.838.861 azioni proprie pari al 5,97% del capitale sociale.

A Milano, intanto, discreta la performance della società del Cane a sei zampe, che si attesta a 16,14 euro, in lieve aumento dell'1,03%.



Condividi
```