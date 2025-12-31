Eni prosegue il buyback e raggiunge il 5,97% del capitale sociale

(Teleborsa) - Eni
ha comunicato di aver acquistato
, nell'ambito del programma di buyback, tra il 22 e il 23 dicembre 2025, complessivamente 1.875.245 azioni proprie
(pari allo 0,06% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,0207 euro per azione, per un controvalore
pari a 30.042.721,20 euro
.
A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 101.010.847 azioni proprie (pari al 3,21% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.499.999.997,68 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 187.838.861 azioni proprie pari al 5,97% del capitale sociale.
A Milano, intanto, discreta la performance della società del Cane a sei zampe
, che si attesta a 16,14 euro, in lieve aumento dell'1,03%.