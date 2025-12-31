Evasione, meno della metà il gettito ricavato dalle segnalazioni dei Comuni

(Teleborsa) -: negli ultimi sette anni ilnella lotta all'evasione si è più che dimezzato, attestandosi addai 3 milioni dei due anni precedenti, ma molto lontano rispetto ai 6,7 milioni del 2021 ed agli 11,4 milioni del 2018. Non è servito ildegli incassi previsto dalla legge per fermare questa emorragia. E' quanto emerge da un'elaborazione del Centro Studi Enti Locali.Secondo i dati dello studio, ilnella lotta all'evasione, che grazie alle segnalazioni ha consentito di sottrarre all'evasione oltre 800mila euro. Seguono Milano con 376.490 euro, Prato con 170.122 euro, Torino con 113.888 euro, Firenze con 105.628 euro, Brescia con 62.011 euro, Bergamo con 55.094 euro, Bologna con 48.127 euro., un piccolo comune ligure, che è riuscito ad a incassare 20.710 euro,che ne ha incassati 10.145.Attualmente, ai Comuni che effettuano segnalazioni, vieneriveniente all'evasione, mentre in precedenza la quota era del 30%, poi elevata al 33% e, successivamente, al 50%.e si sta valutando un ritorno a questa percentuale. Nel quinquennio 2020-2024 i comuni hanno permesso di recuperare 30,4 milioni, meno della metà rispetto agli oltre 88 milioni del periodo 2012-2016.A conferma del disinteresse dei Comuni alla correttezza fiscale dei residenti il numero ridottissimo di Enti che hanno effettuato segnalazioni () su un totale di circa 7.900 enti locali italiani. Ciò implica chein modo attivo alla lotta all'evasione e con uno squilibrio territoriale piuttosto marcato.Nella lotta all'evasione, ilcon 97 Comuni attivi e oltre 1 milione di euro di riparto (circa il 40% del totale nazionale). Seguono Liguria (442.290 euro e 15 Comuni), Emilia-Romagna (362.471 euro e 66 Comuni) e Toscana (300.454 euro e 17 Comuni). Nele nelle Isole i riparti restanoCampania 7.306 euro, Puglia 1.495 euro, Sicilia 6.791 euro, Sardegna 8.396 euro.