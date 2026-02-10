Commissione raccoglie 11 miliardi in emissione EU-Bond. Domanda per 172 miliardi

(Teleborsa) - La, che emette EU-Bond per conto dell'UE, hanella sua seconda operazione sindacata per il 2026.L'ha riguardato un tap di 6 miliardi di euro dell'obbligazione UE con scadenza il 13 dicembre 2032 e un tap di 5 miliardi di euro dell'obbligazione UE con scadenza il 12 ottobre 2045. Il titolo a 7 anni è stato prezzato a 99,835% con un re-offer yield del 2,776%, mentre il titolo a 20 anni è stato prezzato a 98,799% con un re-offer yield del 3,837%.Le offerte ricevute hanno superato gli 89 miliardi di euro per il nuovo titolo a 7 anni e gli 83 miliardi di euro per il titolo a 20 anni. Ciò equivale aIl ricavato dell'operazione sarà utilizzato per finanziare i programmi strategici dell'UE, in particolare nel contesto die delLa Commissione ha ora emesso 29,4 miliardi di euro del suo obiettivo di finanziamento di 90 miliardi di euro per la prima metà del 2026. Lanel calendario indicativo di emissione dell'UE è un'asta diil 18 febbraio 2026.