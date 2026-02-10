Commissione raccoglie 11 miliardi in emissione EU-Bond. Domanda per 172 miliardi

(Teleborsa) - La Commissione europea
, che emette EU-Bond per conto dell'UE, ha raccolto 11 miliardi di euro
nella sua seconda operazione sindacata per il 2026.
L'operazione a doppia tranche
ha riguardato un tap di 6 miliardi di euro dell'obbligazione UE con scadenza il 13 dicembre 2032 e un tap di 5 miliardi di euro dell'obbligazione UE con scadenza il 12 ottobre 2045. Il titolo a 7 anni è stato prezzato a 99,835% con un re-offer yield del 2,776%, mentre il titolo a 20 anni è stato prezzato a 98,799% con un re-offer yield del 3,837%.
Le offerte ricevute hanno superato gli 89 miliardi di euro per il nuovo titolo a 7 anni e gli 83 miliardi di euro per il titolo a 20 anni. Ciò equivale a tassi di sottoscrizione in eccesso rispettivamente di circa 15 e 17 volte
.
Il ricavato dell'operazione sarà utilizzato per finanziare i programmi strategici dell'UE, in particolare nel contesto di NextGenerationEU
e del sostegno all'Ucraina
.
La Commissione ha ora emesso 29,4 miliardi di euro del suo obiettivo di finanziamento di 90 miliardi di euro per la prima metà del 2026. La prossima transazione
nel calendario indicativo di emissione dell'UE è un'asta di EU-Bill
il 18 febbraio 2026.