Salvini in Calabria e Sicilia per verificare i danni del maltempo

(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini
, si è recato oggi in Calabria e in Sicilia per verificare direttamente le gravi conseguenze del maltempo
che ha colpito le due regioni, con particolare attenzione agli effetti sulle infrastrutture.
Secondo quanto riportato dal Mit
, durante la visita il ministro ha incontrato amministratori locali, famiglie e rappresentanti delle imprese colpite dagli eventi meteorologici
, ascoltando le loro segnalazioni e preoccupazioni. Salvini ha assicurato che il governo continuerà a seguire con la massima attenzione la situazione
, confermando l’impegno per garantire interventi rapidi ed efficaci a tutela della sicurezza e della continuità dei servizi essenziali nelle aree più colpite.